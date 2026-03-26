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AMD annonce le Ryzen 9 9950X3D2, son processeur avec un gros cache de 208 Mo

3 min.
26 Mar. 2026 • 17:52
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AMD officialise le Ryzen 9 9950X3D2, le premier processeur de la marque à avoir du cache 3D V-Cache sur ses deux chiplets simultanément. Le résultat est que l’on retrouve 208 Mo de cache au total, un record absolu pour un processeur Ryzen et un positionnement qu’AMD situe explicitement entre ses puces grand public et ses processeurs professionnels Threadripper.

AMD Ryzen 9 9950X3D2 Processeur CPU

Le Ryzen 9 9950X3D2 est officiel

Le processeur s’appuie sur l’architecture Zen 5 avec le socket AM5, 16 cœurs, 32 threads, une fréquence de base à 4,3 GHz et un boost à 5,6 GHz. Par rapport au Ryzen 9 9950X3D, le gain en cache s’accompagne de deux compromis : 100 MHz de moins en fréquence maximale et une puissance thermique de calcul (TDP) en hausse de 30 W, pour atteindre 200 W.

AMD prend le contrepied de l’image purement gaming associée aux processeurs X3D. Sur les charges de travail professionnelles, la firme revendique jusqu’à 10 % de gains face au Ryzen 9 9950X3D dans le rendu, la création de contenu, l’intelligence artificielle et la compilation. Les benchmarks détaillés donnent jusqu’à 7 % de gain sur V-Ray et Blender, 5 à 7 % dans les outils de création de contenu, 13 % sur les tests de données de science SPEC Workstation, 5 % sur la compilation de Chromium et 8 % sur l’Unreal Engine. La logique est cohérente : doubler la surface de cache bénéficie directement aux flux de travail dont les jeux de données dépassent la capacité du cache d’un seul chiplet.

AMD Ryzen 9 9950X3D2 Benchmarks

Sur les performances en jeu, en revanche, AMD ne communique aucun chiffre pour l’instant, ce qui est inhabituel pour une puce X3D dont c’est traditionnellement l’argument central.

Le prix du Ryzen 9 9950X3D2 reste inconnu pour le moment. La date de lancement est fixée au 22 avril et AMD laisse entendre que la note sera élevée.

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