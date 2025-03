Nvidia propose G-Assist, son assistant d’IA qui optimise votre PC gamer

Nvidia a lancé G-Assist, un assistant d’intelligence artificielle pour les propriétaires de cartes graphiques RTX, Ce projet, qui était à l’origine un poisson d’avril, devient une fonctionnalité réelle pour les utilisateurs.

G-Assist est désormais intégré à la Nvidia App et permet d’optimiser les paramètres de jeu et du système, de mesurer les taux de rafraîchissement et même de contrôler l’éclairage de périphériques connectés.

G-Assist fonctionne comme un assistant vocal ou textuel, vous permettant de poser des questions telles que « Comment fonctionne la DLSS Frame Generation ? ». Le chatbot répondra alors avec une réponse façon ChatGPT. Mais l’aspect le plus intéressant réside dans sa capacité à optimiser les jeux pour obtenir les meilleures performances ou la meilleure qualité d’image. Il peut aussi contrôler l’éclairage des périphériques compatibles (Logitech, Corsair, etc).

Plus encore, l’assistant IA peut analyser et optimiser votre PC dans son ensemble. Il détecte des éléments comme les limiteurs de fréquence d’images dans les jeux, les restrictions de performance sur la carte graphique et propose des solutions pour améliorer la performance globale. Par exemple, il peut suggérer de modifier la résolution d’un jeu ou d’overclocker la carte graphique pour atteindre un taux de rafraîchissement optimal.

Le modèle IA local utilisé par G-Assist nécessite près de 10 Go d’espace pour ses fonctionnalités et ses capacités vocales. Il fonctionne sur une gamme variée de cartes graphiques RTX 30, 40 et 50, mais nécessite un minimum de 12 Go de VRAM pour fonctionner correctement.

G-Assist est désormais disponible dans une mise à jour de l’application Nvidia, qui inclut également de nouvelles options pour le DLSS et la possibilité d’ajuster l’échelle d’affichage et les paramètres de couleur.