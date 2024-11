Nvidia App, l’application qui remplace GeForce Experience, est maintenant disponible en version finale

Nvidia annonce que son application Nvidia App est maintenant disponible au téléchargement pour l’ensemble des utilisateurs. Cela fait suite à une phase de bêta de quelques mois. Elle remplace GeForce Experience.

La Nvidia App regroupe GeForce Experience et le panneau de configuration, ainsi que des connexions à d’autres applications et fonctionnalités de Nvidia. L’interface utilisateur a été repensée et vous n’avez plus besoin de vous connecter à un compte Nvidia pour obtenir des mises à jour des pilotes. Nvidia précise que la connexion est désormais facultative et qu’elle est destinée aux utilisateurs qui souhaitent obtenir des offres groupées et des récompenses.

Avec l’application, vous pouvez mettre à jour les pilotes, découvrir et installer des applications autonomes comme GeForce Now et effectuer toutes sortes de réglages du GPU. Pour simplifier encore les choses pour les joueurs sur PC, vous pouvez également l’utiliser pour affiner les paramètres des jeux et des pilotes. Il s’agit en quelque sorte d’un guichet unique.

En l’état, certaines fonctionnalités présentes avec le panneau de configuration ne sont pas présentes dans la Nvidia App. Mais la société américaine assure que cela viendra progressivement au fil du temps.

Cette nouvelle application sera également intégrée en option dans les pilotes GeForce de Nvidia. « Avec le lancement officiel de l’application Nvidia aujourd’hui, la migration des fonctionnalités GeForce Experience et Nvidia RTX Experience est terminée, et la nouvelle application sera bientôt proposée en option dans le cadre de nos pilotes Game Ready Driver et Studio Ready Drivers », explique Nvidia.

Si vous souhaitez la télécharger dès maintenant, cela se passe sur le site de Nvidia.