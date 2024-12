Nvidia va ouvrir un centre d’intelligence artificielle au Vietnam

Nvidia a annoncé l’ouverture de son premier centre de recherche et développement au Vietnam, avec un focus sur l’intelligence artificielle dans la région. Ce centre permettra à l’entreprise de tirer parti du talent local dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) tout en collaborant avec le gouvernement vietnamien, les start-up et les universités pour stimuler l’adoption de l’IA.

Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia, a déclaré : « Nous sommes ravis d’ouvrir le centre de R&D de Nvidia pour accélérer le parcours de l’IA du Vietnam. Avec notre expertise en développement d’IA, nous allons collaborer avec un écosystème dynamique de chercheurs, de start-up et d’organisations pour créer une IA incroyable ici, au Vietnam ». Ce centre jouera un rôle crucial en développant des plateformes permettant à l’entreprise et à ses partenaires de stimuler l’innovation en intelligence artificielle dans des secteurs clés tels que la santé, l’éducation, le transport et la finance.

Le Vietnam est devenu l’une des économies les plus dynamiques au monde, avec une forte croissance dans les secteurs de la fabrication et de la technologie. Son marché de l’IA se développe rapidement, soutenu par des avancées technologiques et des politiques gouvernementales favorables. Depuis 2021, le Vietnam a placé l’IA au cœur de sa stratégie de transformation numérique pour renforcer l’innovation et positionner le pays en leader régional.

Pham Minh Chinh, Premier ministre du Vietnam, a indiqué : « Ce partenariat stratégique permettra de promouvoir le développement de l’IA et de créer un avenir brillant pour l’innovation en Asie du Sud-Est ».

Nvidia investit au Vietnam depuis huit ans et collabore avec plus de 100 start-up locales ainsi que 65 universités.