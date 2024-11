Nvidia va remplacer Intel au Dow Jones, et le cours explose

Nvidia est prêt à prendre un nouveau départ… en bourse ! L’action du groupe leader dans les technologies de l‘IA est orienté à la hausse depuis ce matin, un regain d’intérêt en partie motivé par l’arrivée prochaine de Nvidia au Dow Jones Industrial Average le 8 novembre prochain. Le fabricant de GPUs ne se contente pas de rejoindre le célèbre indice et occupera la place d’Intel, le géant américain payant ses résultats décevants et son manque de vision dans les technologies d’avenir.

Avec l’arrivée de Nvidia, le Dow Jones comptera 4 sociétés de la tech, soit Amazon, Apple et Microsoft (Pas Google ? Non, pas Google). La perspective de l’élection présidentielle américaine n’aura pas donc pas suffi pour détourner le regard des investisseurs. Avant d’intégrer le Dow, Nvidia est déjà la seconde capitalisation mondiale (3320 milliards de dollars), derrière Apple, une puissance financière due exclusivement à l’essor des technologies de l’IA : les grands noms de l’IA utilisent tous ou presque des serveurs de calculs alimentés par les GPU de Nvidia, et les commandes ne cessent d’affluer au rythme de l’évolution de performances.

Microsoft, Amazon, Google, Meta, X, OpenAI et d’autres sociétés de la tech ont ainsi commandé des milliers de puces graphiques de Nvidia pour faire tourner leurs services d’IA. Dans ce contexte, l’arrivée de Nvidia au Dow apparait comme une reconnaissance logique de ce leadership matériel.