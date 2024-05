IA : Iliad (Free) va investir 2,5 milliards d’euros dans les data centers

Iliad, la maison-mère de Free, annonce investir 2,5 milliards d’euros dans les datas centers en Europe au cours des dix prochaines années. C’est notamment pour répondre au besoin de l’intelligence artificielle.

Un investissement d’Iliad pour l’IA

« L’Histoire s’accélère dans l’intelligence artificielle. Si la France et l’Europe veulent être un acteur majeur de cette technologie, il faudra des sociétés européennes au rendez-vous », a déclaré Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad, aux Échos. Il s’agit donc d’une stratégie opposée à Altice, maison-mère de SFR, qui a choisi de céder le contrôle sur ses sites d’hébergement.

Iliad a un avantage qu’Altice n’a pas : ses infrastructures numériques comptent déjà plus de 150 clients en dehors du groupe, dont des champions américains du cloud, des grands groupes français ou la start-up Mistral AI.

Bien que cet investissement de 2,5 milliards d’euros en Europe soit important, il reste inférieur à ceux des autres groupes. Amazon, Google ou encore Microsoft investissement également beaucoup pour le cloud computing. Rien que Microsoft a récemment annoncé investir 4 milliards d’euros en France pour les data centers.

Comment faire face à la concurrence ? Iliad envisage des partenariats. « Iliad restera l’actionnaire de référence et l’opérateur industriel, mais on ne s’interdit pas de s’associer avec des fonds comme on avait pu le faire pour la fibre », indique Thomas Reynaud. Dans l’IA, Iliad a d’ores et déjà investi 100 millions d’euros dans des cartes graphiques et 100 millions d’euros dans le laboratoire Kyutai.

En attendant, Opcore, filiale d’Iliad, va lancer la construction de nouveaux centres de données avec les 2,5 milliards d’euros. L’ambition sera de se positionner dans toute l’Europe, mais une large part des moyens sera consacrée à la France.

À date, Opcore compte 15 data centers à Paris, près de Marseille et en Pologne. Au premier trimestre, le groupe a enregistré une croissance à un niveau rare dans le secteur des télécoms, à +11,2 %, portant le chiffre d’affaires du début d’année à 2,43 milliards d’euros.