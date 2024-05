Microsoft investit plusieurs milliard d’euros en France… pour l’IA et le cloud

C’est une bonne nouvelle pour l’attractivité du secteur de la tech dans l’hexagone : Microsoft vient d’annoncer un investissement de 4 milliards d’euros en France, un montant qui servira principalement à mettre en place des fermes de serveurs dédiées à l’intelligence artificielle et le cloud. Brad Smith, le président de Microsoft (devenu en quelque sorte un porte parole de luxe des décisions du CEO Satya Nadella), précise que la firme de Redmond n’avait jamais investi autant en France. On est loin en effet des 15 millions de dollars injectés récemment dans Mistral, le LLM français. « Microsoft va investir 4 milliards d’euros en France au service l’intelligence artificielle et de la croissance économique du pays » affirme Brad Smith.

Les 4 milliards d’euros serviront à construire un centre de données près de Mulhouse et à étendre les sites de Microsoft déjà présents sur le territoire, à Paris et Marseille notamment. Les nouveaux serveurs sont équipés des processeurs les plus avancés (probablement produits par Nvidia), le maillage pouvant atteindre 25000 GPU reliés les uns aux autres afin de booster les calculs d’IA et les réponses des LLM implémentés dans les solutions de Microsoft. Ces investissements massifs se traduiront aussi en créations de postes, soit un million d’emplois créés d’ici la fin de l’année 2027, sachant que Microsoft assurera la formation des nouveaux embauchés. A terme, 2 500 start-ups de la French tech devraient aussi profiter de la consolidation de Microsoft en France.