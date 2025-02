Free annonce investir 3 milliards d’euros dans l’intelligence artificielle

Iliad, la maison-mère de Free, décide à son tour de miser sur l’IA et annonce investir 3 milliards d’euros. L’annonce a lieu à l’occasion du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle. Tout cela intervient le même jour où Free s’est associé avec Mistral AI pour proposer un an d’abonnement à Le Chat Pro, le « ChatGPT français », à l’ensemble de ses abonnés mobiles.

3 milliards d’euros pour l’IA chez Iliad

Dans un communiqué, Iliad dit réaffirmer « son ambition d’être un leader industriel de l’intelligence artificielle en Europe ». Il précise que l’investissement de 3 milliards d’euros va concerner des infrastructures dédiées à l’IA (data centers et puissance de calcul), la recherche et les couches applicatives.

Dans le détail, OpCore, la filiale qui opère les 13 data centers d’Iliad, va investir 2,5 milliards d’euros afin de renforcer sa position de leader européen du data center hyperscale dédié notamment aux ressources de calcul par IA. Pour ce faire, Iliad a noué un partenariat avec Infravia, acteur majeur indépendant du capital investissement en Europe. OpCore déploiera ainsi, à court terme, plusieurs centaines de mégawatts de capacités. L’objectif à long terme du groupe est de construire plusieurs gigawatts de capacités à travers l’Europe.

Vient ensuite Scaleway, la filiale d’Iliad dédiée au cloud. Ici, le groupe affirme avoir investi dans la plus grande capacité de calcul commercialisable en Europe pour l’IA. Ce sont ainsi près de 5 000 cartes graphiques (GPU) de dernière génération qui sont mises à la disposition des entreprises pour entraîner et utiliser leurs modèles. Parmi les références de Scaleway : Mistral AI, H ou encore Photoroom. Avec Scaleway, les modèles open source sont par ailleurs disponibles pour toutes les entreprises dans un environnement cloud souverain et sécurisé : Llama (Meta), Moshi (Kyutai) et désormais DeepSeek.

« Nous croyons depuis plusieurs années à la puissance de l’intelligence artificielle«

Iliad en profite pour rappeler qu’il a fondé en 2023 le laboratoire Kyutai, une fondation dédiée à la recherche open science en IA, en le dotant pour sa part à hauteur de 100 millions d’euros. En juillet, Kyutai a dévoilé Moshi, un modèle d’IA open source doté de capacités vocales intéressantes. Hier, Kyutai a lancé Hibiki, une technologie vocale pour la traduction simultanée, tout en préservant la voix du locuteur.

« Au sein du Groupe iliad, nous croyons depuis plusieurs années à la puissance de l’intelligence artificielle et nous avons décidé d’y consacrer les moyens nécessaires », déclare Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad. « Nous investissons 3 milliards d’euros sur toute la chaîne de valeur : des data centers à la puissance de calcul en passant par la recherche en open-science, ou encore la démocratisation des usages avec notre partenariat avec Mistral. Si nous multiplions les initiatives depuis 3 ans, c’est que nous sommes à un moment décisif où se joue notre avenir collectif ».