Xavier Niel lance Kyutai, un labo de recherche pour l’IA afin de concurrencer OpenAI (ChatGPT)

Xavier Niel, patron de Free, et Rodolphe Saadé, PDG du transporteur maritime CMA CGM, ont annoncé être co-fondateurs du laboratoire Kyutai à but non lucratif dédié à la recherche ouverte en intelligence artificielle, financé à hauteur de 300 millions d’euros. C’est un moyen de concurrencer OpenAI, le groupe américain derrière ChatGPT.

Le laboratoire Kyutai ouvre ses portes

Kyutai est présenté comme étant le premier laboratoire d’initiative privée européen dédié à la recherche ouverte en intelligence artificielle. Il est à Paris et compte également l’ancien patron de Google, Eric Schmidt, parmi son trio de cofondateurs, via sa structure Schmidt Ventures.

Iliad et CMA CGM ont chacun contribué à hauteur de 100 millions d’euros au financement du laboratoire de recherche, ont indiqué Xavier Niel et Rodolphe Saadé, en marge d’ai-PULSE, une conférence européenne sur l’IA organisée à Station F à Paris, qui se veut le plus grand incubateur de start-up au monde.

Alors que Kyutai est déjà doté à près de 300 millions d’euros, ses cofondateurs ont invité d’autres entités à les rejoindre pour financer sur le long terme les travaux de cette organisation à but non lucratif.

L’équipe de recherche est constituée d’un groupe de chercheurs qui ont déjà travaillé pour les grands acteurs de la tech, comme Facebook, Google ou Apple. Le conseil scientifique est composé de trois chercheurs internationalement reconnus, dont le Français Yann Le Cun, directeur du laboratoire d’intelligence artificielle de Facebook.

Organisée par le groupe de Xavier Niel, la conférence sur l’IA a pu compter comme invités Emmanuel Macron, en visioconférence, ou encore le ministre délégué au Numérique Jean-Noël Barrot. Initialement programmée, la présence du patron du géant américain Nvidia, Jensen Huang, s’est transformée en visioconférence en raison du forum de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec) à San Francisco.

« L’Europe a toujours été riche en expertise en matière d’IA. Nous avons près de 4 000 start-ups d’IA avec lesquelles nous travaillons en Europe et 400 d’entre elles sont en France. C’est un domaine qui se développe vraiment très rapidement », a déclaré Jensen Huang.