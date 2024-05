Les États-Unis ont parlé à la Chine de sa « mauvaise utilisation de l’IA »

Les États-Unis ont affirmé avoir soulevé avec la Chine le problème de sa « mauvaise utilisation » de l’intelligence artificielle, mais souhaitent poursuivre le dialogue qui vient de s’ouvrir avec Pékin sur ce sujet.

Une discussion entre les États-Unis et la Chine sur l’IA

Des représentants des deux pays ont tenu à Genève en Suisse des discussions « franches et constructives », notamment sur les avantages de l’IA, a dit dans un communiqué la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson. Selon elle, « les États-Unis ont souligné l’importance de s’assurer que les systèmes d’IA soient sûrs, sécurisés et dignes de confiance afin de pouvoir tirer avantage (de cette technologie), et de continuer à bâtir un consensus mondial sur ces bases ».

Elle a ajouté que les États-Unis avaient « soulevé les problèmes liés à la mauvaise utilisation de l’IA, y compris par la République populaire de Chine » mais a également « fait état du besoin de garder ouvertes les lignes de communication sur les risques et la sécurité de l’IA dans le but de gérer de manière responsable la concurrence » dans ce secteur. Ces discussions sur l’IA constituent le dernier effort en date des deux puissances pour améliorer les relations entre elles, après des années de tensions.

Les Occidentaux s’alarment des progrès rapides de la Chine dans le secteur de l’IA, dont sa maîtrise des deepfakes, ces images, documents sonores ou vidéos manipulés numériquement pour transformer la réalité et dont des observateurs craignent qu’ils soient utilisés pour manipuler l’opinion publique.

En réponse à la hausse alarmante de contenus truqués mais paraissant réels, TikTok a annoncé la semaine dernière qu’il va signaler automatiquement les contenus générés par IA.

TikTok est dans le viseur des États-Unis où une loi adoptée en avril oblige son propriétaire chinois ByteDance à vendre l’application dans un délai de 12 mois sous peine d’interdiction sur le sol américain, où il compte quelque 170 millions d’utilisateurs. TikTok a porté plainte contre les États-Unis à ce sujet.