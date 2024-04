La loi anti-TikTok promulguée aux Etats-Unis : vers une vente du réseau social ?

Ce mardi 24 avril, le Sénat américain, soit la chambre haute du Congrès, a adopté une loi qui obligerait TikTok à se séparer de sa maison mère ByteDance sous peine d’interdiction pure et simple. Le texte avait déjà été adopté au mois de mars par la Chambre des représentants et Joe Biden se dit désormais prêt à ratifier le texte. En d’autres termes, ByteDance ne dispose plus de beaucoup de temps avant de devoir vendre TikTok … ou bien quitter le territoire américain. Plus précisément, dès lors que le texte sera promulgué par le président américain, il ne restera alors plus que 12 mois à TikTok pour prendre une décision.

TikTok est soupçonné depuis plusieurs années par les autorités américaines d’espionner les utilisateurs américains (et globalement du monde entier), des accusations évidemment réfutées par Pékin. ByteDance menace de son côté de porter l’affaire devant la justice, ce qui pourrait repousser l’échéance de plusieurs mois supplémentaires. Une part importante des revenus de ByteDance provenant directement de TikTok, on voit mal l’éditeur se séparer de sa division la plus rentable. En outre, si l’on prend l’hypothèse que les accusations américaines sont fondées, il semble encore moins probable que Pékin abandonne facilement un outil d' »espionnage » aussi efficace et populaire.