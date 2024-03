Le projet de loi visant à interdire TikTok est adopté par la Chambre des représentants aux États-Unis

La Chambre américaine des représentants a adopté aujourd’hui une proposition de loi qui prévoit l’interdiction de TikTok aux États-Unis si le réseau social ne coupe pas les liens avec sa maison mère chinoise, ByteDance, et plus largement avec la Chine. Ce fut adopté avec une large majorité de 352 voix sur 432 élus

En route vers l’interdiction de TikTok aux États-Unis ?

C’est un développement majeur pour la plateforme, qui ne semblait pas menacée il y a encore quelques jours, même si l’issue du vote à venir au Sénat reste incertaine.

TikTok est depuis plusieurs mois dans le collimateur des autorités américaines, de nombreux responsables estimant que la plateforme de vidéos courtes et divertissantes permet à la Chine d’espionner et de manipuler ses 170 millions d’utilisateurs aux États-Unis. La société a nié, à plusieurs reprises, avoir transmis des informations aux autorités chinoises et a assuré qu’elle refuserait toute requête éventuelle en ce sens.

En amont du vote, la Chine avait fait savoir qu’une interdiction saperait « la confiance des investisseurs internationaux » et reviendrait, pour la première puissance mondiale, à « se tirer une balle dans le pied ».

Le sort du projet de loi est incertain au Sénat, où des personnalités de premier plan s’opposent à une mesure aussi radicale à l’encontre d’une application extrêmement populaire. Le président américain Joe Biden a déclaré qu’en cas d’adoption au Sénat, il promulguerait ce texte connu officiellement sous le nom de « Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act » (loi sur la protection des Américains contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers).

La proposition de loi obligerait ByteDance, la société-mère de TikTok, à vendre le réseau social dans un délai de 180 jours, faute de quoi elle serait exclue des boutiques d’applications d’Apple et de Google aux États-Unis. Elle donnerait également au président américain le pouvoir de désigner d’autres applications comme une menace pour la sécurité nationale si elles sont contrôlées par un pays considéré comme hostile aux États-Unis.

Enfin, un porte-parole de TikTok a réagi au vote du jour :