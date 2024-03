Bannir TikTok aux États-Unis : Donald Trump est contre, Joe Biden l’envisage

TikTok pourrait bien être banni aux États-Unis si une loi en cours d’examen est votée. Mais les avis divergent sur le sujet. Le président américain Joe Biden dit qu’il signera le texte s’il est adopté par la Chambre des représentants. En face, Donald Trump dit être contre l’idée d’un blocage.

« Ce qui me déplait, c’est que sans TikTok, vous allez faire grossir Facebook, qui est pour moi un ennemi du peuple, au même titre que d’autres médias », a déclaré Donald Trump lors d’un entretien à CNBC.

Il s’agit d’un revirement pour Donald Trump, qui avait pris, en août 2020, un décret pour interdire TikTok aux États-Unis, invoquant une menace à la sécurité nationale. Saisis par la plateforme elle-même et des créateurs de contenu, deux juges fédéraux de juridictions distinctes avaient retoqué la mesure, en septembre et en décembre 2020, des décisions non contestées le gouvernement Trump.

Aujourd’hui, les parlementaires s’inquiètent des liens entre TikTok et les autorités chinoises, y voyant le risque de transmission massive de données d’utilisateurs américains vers la Chine. À plusieurs reprises, le réseau social a assuré ne pas avoir reçu de demandes du gouvernement chinois en ce sens et a indiqué que, le cas échéant, il refuserait.

Donald Trump s’est dit favorable à la protection des données mais a affirmé que d’autres entreprises technologiques étaient prêtes à communiquer des informations d’utilisateurs américains si la Chine le demandait, mentionnant Facebook.