TikTok va automatiquement identifier les contenus générés par IA

TikTok va mieux alerter les utilisateurs sur les contenus générés par intelligence artificielle. Un label est déjà ajouté pour les contenus créés avec les outils d’IA de TikTok. Bientôt, le réseau social saura détecter ceux créés par des IA tierces, comme DALL-E 3.

L’authenticité des contenus est devenue un sujet majeur sur Internet depuis le lancement d’interfaces d’IA dite générative, qui permettent de créer du texte, des images et de la vidéo sur simple demande en langage courant. L’émergence de l’IA générative menace d’aggraver le problème des deepfakes.

« L’IA ouvre des opportunités créatives incroyables, mais peut générer de la confusion ou tromper les utilisateurs s’ils ne sont pas informés du fait qu’un contenu a été généré par intelligence artificielle », a indiqué TikTok dans un communiqué. Pour y remédier, le réseau social va apposer un label spécifique à ces créations « quand elles seront mises en ligne depuis certaines plateformes », a expliqué le réseau social, sans plus de précision.

OpenAI, Adobe et Microsoft ont déjà mis en place un marquage automatique des contenus générés par IA et Google a commencé à déployer un outil similaire en mars. Meta aussi a annoncé début avril qu’il associerait la mention Made with AI (fait avec l’IA) aux contenus identifiés comme créés grâce à l’intelligence artificielle.

Il faut savoir que Google, OpenAI, Adobe et Microsoft font partie de la Coalition pour la provenance et l’authenticité des contenus (C2PA), fondée en 2021. TikTok indique aujourd’hui qu’il rejoint à son tour la C2PA et une autre organisation similaire, l’initiative pour l’authenticité des contenus (CAI), menée par Adobe.