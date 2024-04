Instagram et Facebook vont identifier les contenus générés par IA

Meta va identifier sur Facebook, Instagram et Threads les sons, images et vidéos générés par intelligence artificielle à partir du mois de mai. Cela change de la politique existante qui était de supprimer les contenus selon les cas.

« Nous prévoyons de commencer à étiqueter les contenus générés par IA en mai 2024 », a expliqué Monika Bickert, vice-présidente chargée des politiques de contenus de la maison mère de Facebook, Instagram et Threads, précisant que la mention Made with AI (Créée avec IA) allait être apposée sur un plus grand nombre de contenus vidéo, audio et images que précédemment.

Ces contenus seront marqués par la plateforme si elle détecte « des indicateurs d’image d’IA conformes aux normes de l’industrie » ou si « des personnes indiquent qu’elles mettent en ligne des contenus générés par IA », a-t-elle souligné.

Meta annonce plus globalement qu’il va modifier sa manière de traiter les contenus modifiés par une IA, après consultation de son conseil de surveillance, estimant que « la transparence et davantage de contexte sont désormais la meilleure façon de traiter les contenus manipulés », « afin d’éviter le risque de restreindre inutilement la liberté d’expression ». En l’occurrence, il considère désormais qu’il est préférable d’ajouter des étiquettes et du contexte à ces contenus, plutôt que de les supprimer comme il s’y employait jusqu’ici.

Le groupe de Mark Zuckerberg a néanmoins précisé qu’il allait continuer de retirer de ses plateformes tout contenu, qu’il soit créé par un humain ou une IA, allant à l’encontre de ses règles « contre l’ingérence dans le processus électoral, l’intimidation, le harcèlement, la violence […] ou toute autre politique figurant dans nos normes communautaires ». Il compte également sur son réseau d’environ 100 fact-checkers indépendants pour repérer les contenus générés par IA faux ou trompeurs.