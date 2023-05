Pas de nouvelle Switch avant 2024 au minimum, annonce Nintendo

Il n’y aura pas de nouvelle Switch en 2023 et c’est Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, qui l’annonce. Une nouvelle console n’arrivera pas avant 2024 au plus tôt.

Au lieu de cela, Nintendo espère revigorer les ventes de la Switch « en complétant les titres existants avec un flux continu de nouveaux titres et de contenus complémentaires ». Le programme actuellement confirmé par Nintendo comprend la sortie cette semaine de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Pikmin 4 en juillet, et une paire d’add-ons pour Pokémon Écarlate et Violet appelée « le trésor enfoui de la Zone Zéro » qui sera lancée à l’automne. Metroid Prime 4 est également annoncé, mais n’a pas de date de sortie.

« Il sera difficile de maintenir l’élan des ventes de la Switch au cours de sa septième année », a déclaré le président de Nintendo lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du groupe. « Notre objectif de vendre 15 millions d’unités au cours de l’année fiscale est un peu exagéré. Mais nous ferons de notre mieux pour soutenir la demande à l’approche des fêtes de fin d’année afin d’atteindre notre objectif ».

La Switch a vu le jour en mars 2017. Nintendo a écoulé 125,62 millions d’exemplaires. Le rythme a ralenti au dernier trimestre, mais le lancement de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom pourrait aider la société japonaise à connaître un gain notable pour les ventes.