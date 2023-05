Résultats : les ventes de Nintendo Switch en forte baisse (et ça ne va pas s’arranger…)

Nintendo marche sur l’eau depuis quelques années. Malgré une fiche technique encore à peine digne d’un smartphone moyen de gamme, la Nintendo Switch s’écoule par palettes entières à la vitesse de Flash l’Eclair. En 2021, Nintendo a ainsi vendu pas moins de 23 millions de Switch et l’an dernier encore, 18 millions de Switch ont trouvé preneur. Toutes les bonnes choses ont une fin semble t-il, et la firme de Kyoto estime désormais que la tendance est en train de méchamment s’inverser : Nintendo prévoit ainsi des ventes de Switch ne dépassant pas les 15 millions d’unités pour son année fiscale 2024, et précise même que cet objectif de ventes sera difficile à atteindre.

Concernant l’année fiscale 2023 qui vient de se clôturer, Nintendo annonce que son chiffre d’affaires a baissé de 5,5 %, passant de 1 695 milliards de yens (12,57 milliards de dollars) à 1 601 milliards de yens (11,87 milliards de dollars), tandis que les bénéfices ont chuté de 14,9 % à 504,3 milliards de yens (3,74 milliards de dollars). Sur le Q4 fiscal (Q1 calendaire) le CA a brutalement dévissé de 18% sur un an pour atteindre 306,5 milliards de yens (2,27 milliards de dollars).

3,06 millions de Switch se sont écoulées sur la période (pour moitié des Switch OLED) , ce qui correspond aux pires ventes de Switch depuis le lancement de la console. Dans l’absolu, ce score reste tout de même impressionnant pour une console en vente depuis 6 ans. Les ventes globales de Switch ont atteint les 125,6 millions d’unités. Gageons que le lancement du prochain Zelda devrait même redonner un (petit) coup de fouet à la console.