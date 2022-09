Pikmin 4 annoncé sur Nintendo Switch pour 2023 (trailer)

Pikmin 4 n’est pas une arlésienne : le Nintendo Direct de ce mardi 13 septembre a en effet confirmé qu’il y avait bien des raisons d’attendre après la promesse initiale du grand Shigeru Miyamoto, il y a déjà 7 ans de cela ! On a pensé au pire après une courte présentation du jeu mobile Pikmin Bloom, mais la révélation tant attendue est arrivée. Il faudra pour l’instant se contenter d’un teaser et d’une jolie cinématique, mais l’essentiel est là. La sortie du jeu est prévue pour 2023.



Mélange de genre savoureux (il y a du Lemmings dans Pikmin, et bien d’autres influences…), Pikmin reste ce titre à part à la direction artistique adorable et au sous texte profondément écologique. Le genre de jeu anti-cynisme et anti-morosité qui nous manque tellement en ces temps troublés.

Alors certes, 2023 cela veut tout dire et rien à la fois (le jeu peut très bien sortir pour les fêtes de fin d’année 2023), mais la seule annonce d’un développement en cours suffit largement à faire notre journée (oui, votre serviteur voue un petit culte à ce jeu fantastique).