Attaques contre TikTok : la Chine est agacée par les États-Unis

La Chine commence à s’agacer du comportement des États-Unis envers TikTok, qui appartient au groupe chinois ByteDance. Pas plus tard qu’aujourd’hui, l’administration Biden a demandé à ByteDance de vendre ses parts dans le réseau social, sous peine qu’il soit banni dans le pays.

« Les États-Unis devraient cesser de diffuser de fausses informations sur les questions de sécurité des données, cesser les attaques injustifiées [contre TikTok] et fournir un environnement commercial ouvert, équitable, juste et non discriminatoire » aux entreprises étrangères, a déclaré Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Washington « n’a jusqu’à présent pas fourni de preuves que TikTok menace la sécurité nationale des États-Unis », a-t-il souligné à Pékin lors d’une conférence de presse régulière.

TikTok stocke les données des utilisateurs américains sur des serveurs situés aux États-Unis. Le réseau social a admis que des employés basés en Chine y avaient accès, mais dans un cadre strict et limité, et pas le gouvernement chinois.

La Maison Blanche a déjà interdit aux fonctionnaires des institutions fédérales d’avoir l’application sur leurs smartphones, en vertu d’une loi ratifiée début janvier. L’Union européenne, le Canada, la Belgique, le Danemark et le Royaume-Uni aujourd’hui ont décidé d’emboîter le pas et faire de même.

TikTok est accusé par ses détracteurs de donner accès aux autorités chinoises à des données d’utilisateurs du monde entier, ce que l’application dément fermement.

TikTok compte plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde. La plateforme a dépassé ces dernières années YouTube, Twitter, Instagram et Facebook en temps passé par les adultes américains, et talonne désormais Netflix.