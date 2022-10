Voilà qu’Elon Musk veut de nouveau racheter Twitter

Retournement de situation aujourd’hui avec Elon Musk qui annonce finalement avoir l’intention de racheter Twitter, alors que le milliardaire avait auparavant annulé son offre. Il l’a annoncé dans une lettre adressée au réseau social.

En avril, Elon Musk avait proposé de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars (54,20 dollars par action), une offre acceptée par le réseau social. En mai, l’homme le plus riche au monde a mis le rachat temporairement en attente en raison d’un différend sur le nombre de faux comptes ou de comptes de spam que Twitter prétendait avoir. La société a déclaré que les faux comptes représentaient moins de 5% des utilisateurs, mais Elon Musk n’était pas convaincu.

En juillet, Elon Musk a décidé qu’il ne voulait plus racheter Twitter et a tenté d’annuler la transaction, affirmant que le réseau social n’avait pas respecté ses obligations contractuelles et qu’il n’avait pas reçu les informations commerciales pertinentes qu’il avait demandées. En retour, Twitter a à son tour intenté un procès pour obliger le patron de Tesla à poursuivre la transaction, l’accusant de saccager l’entreprise, de perturber son fonctionnement et de détruire la valeur pour les actionnaires.

La décision d’Elon Musk de proposer de poursuivre l’achat intervient avant un procès qui devait commencer le 17 octobre. Avec le dirigeant à nouveau à bord, il est probable que l’acquisition se fasse, à condition qu’il ne change pas d’avis à nouveau.