Elon Musk annonce qu’il suspend son rachat de Twitter !

La surprise est totale ! Elon Musk vient d’annoncer qu’il suspendait son opération de rachat du réseau social Twitter, « dans l’attente de détails concernant le calcul selon lequel les spams et faux comptes représentent effectivement moins de 5 % des utilisateurs ». Comme on peut s’en douter, cette déclaration totalement inattendue a fait chuter le cours de l’action de Twitter de plus de 20% à la bourse de New-York.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022