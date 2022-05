Twitter vire des responsables et suspend les embauches en plein rachat par Elon Musk

Twitter a décidé de licencier deux hauts responsables, ainsi que de suspendre toute embauche, alors que le réseau social est en train d’être racheté par Elon Musk pour 44 milliards de dollars.

Kayvon Beykpour, responsable consommateur, et Bruce Falck, responsable des produits apportant du chiffre d’affaires, quittent Twitter. Le premier, qui supervisait notamment les équipes d’ingénierie, de design et de service client, a souligné sur le réseau social qu’il ne s’agissait pas de sa décision.

Parag Agrawal, le patron de Twitter, « m’a demandé de partir après m’avoir fait savoir qu’il voulait emmener l’équipe dans une direction différente », a indiqué le haut responsable dans un tweet, rappelant au passage qu’il était en congé paternité.

Il s’avère que Parag Agrawal a répondu aux deux responsables qu’il vient de virer. Les deux messages sont toutefois classiques, le dirigeant soulignant l’impact qu’ont eu les deux hommes au sein de la société.

You’ve had such a huge impact. I have so much respect and admiration for what you have accomplished and am so glad I got to work closely with you all these years.

Thanks for everything you have done for Twitter – your impact will be felt for a long time, by many people. On a personal note, it has been so great to see how you have always led with your heart, with relentless focus, and a deep care for our teams.

— Parag Agrawal (@paraga) May 13, 2022