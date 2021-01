Twitter ferme définitivement le compte de Donald Trump

Twitter a pris la décision de fermer définitivement le compte de Donald Trump (@realDonaldTrump). Cela fait suite à l’intrusion du Capitole de Washington mercredi par des partisans pro-Trump et des messages du président américain qui, selon Twitter, incitent à la violence.

« Après un examen approfondi des récents tweets du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure, nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque de nouvelles incitations à la violence », indique Twitter dans un tweet. Le réseau social en dit un peu plus sur son blog. Il explique que les comptes des élus et présidents ne sont pas au-dessus de ses règles générales. Cela explique ainsi la suspension définitive du compte Twitter de Donald Trump.

Twitter avait au départ banni temporairement le compte de Donald Trump. L’interdiction était en place pendant 12 heures, suivant l’invasion du Capitole de Washington. Mais aujourd’hui, le réseau social frappe plus fort.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021