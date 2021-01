Donald Trump est temporairement banni de Twitter, Facebook et Instagram

Twitter, Facebook et Instagram ont décidé de bannir le compte de Donald Trump. Il s’agit d’une suspension de 12 heures pour Twitter et de 24 heures pour Facebook et Instagram. Cela fait suite à l’invasion du Capitole à Washington par des partisans du président américain.

Twitter bannit Donald Trump pendant 12 heures

Twitter estime que Donald Trump n’a pas respecté les règles avec trois de ses tweets. « Cela signifie que le compte de @realDonaldTrump sera verrouillé pendant 12 heures après la suppression des tweets. Si les tweets ne sont pas retirés, le compte restera verrouillé », a écrit Twitter. Les tweets en question ont été retirés. Le compte devrait donc être débloqué en début d’après-midi. Le blocage a commencé dans la nuit de mercredi à jeudi.

Twitter l’assure : Donald Trump doit respecter les règles ou bien son compte sera définitivement banni.

Future violations of the Twitter Rules, including our Civic Integrity or Violent Threats policies, will result in permanent suspension of the @realDonaldTrump account. — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

Facebook et Instagram bannissent Donald Trump pendant 24 heures

Pour sa part, Facebook dit avoir supprimé des vidéos de Donald Trump qui s’est exprimé sur l’invasion du Capitole à Washington. Ce sont les mêmes vidéos qui ont retirées par Twitter. En complément, Facebook dit que la page de Donald Trump a violé ses règles à deux reprises. Par conséquent, le réseau social va la bloquer pendant 24 heures. Le président américain ne pourra plus poster de messages pendant cette période.

We've assessed two policy violations against President Trump's Page which will result in a 24-hour feature block, meaning he will lose the ability to post on the platform during that time. — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) January 7, 2021

Instagram a pris la décision d’également bloquer le compte de Donald Trump pendant 24 heures. C’est Adam Mosseri, le patron d’Instagram, qui l’annonce dans un tweet.

We are locking President Trump’s Instagram account for 24 hours as well. https://t.co/HpA79eSbMe — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) January 7, 2021

L’invasion du Capitole à Washington a eu lieu ces dernières heures. Des partisans pro-Trump ont décidé d’entrer avant la séance destinée à certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Donald Trump avait appelé ses partisans à défiler à Washington en marge de cette séance protocolaire.