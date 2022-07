Twitter poursuit Elon Musk en justice pour le forcer au rachat

Twitter a déposé une plainte contre Elon Musk pour violation du contrat de rachat du réseau social pour 44 milliards de dollars. La société demande au tribunal du Delaware de contraindre le milliardaire à finaliser l’opération au prix de 54,20 dollars par action.

Dans sa plainte, Twitter reproche à Elon Musk d’avoir orchestré une mise en scène publique et se croire au-dessus des lois contractuelles, après avoir proposé et ensuite signé un accord à l’amiable de rachat. L’homme le plus riche au monde se croit « libre de changer d’avis, saccager la compagnie, perturber ses opérations, détruire la valeur des actionnaires, et partir », est-il écrit dans le document déposé auprès du tribunal.

Le patron de Tesla a annoncé vendredi dernier mettre fin à l’accord de rachat de 44 milliards de dollars avec Twitter, accusant le groupe d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en fournissant notamment des données erronées ou incomplètes sur le nombre de faux comptes. Twitter a rejeté ces accusations.

Le réseau social accuse le milliardaire d’une longue liste de violations de leur accord, avec pour conséquence d’avoir « jeté un voile sur Twitter et ses activités ». Vendredi, le président du conseil d’administration de la plateforme, Bret Taylor, avait prévenu que le conseil d’administration était « déterminé à conclure la transaction au prix et aux termes convenus » et entendait bien l’emporter devant les tribunaux.

L’action de Twitter a chuté de 7,72% à 34,06 dollars depuis lundi. Et si l’on compare à la fin avril (moment où l’offre de rachat a été officialisée et acceptée), le prix dépassait les 50 dollars.