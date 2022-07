Elon Musk annule son rachat de Twitter, une bataille judiciaire à venir

Coup de théâtre : Elon Musk annonce qu’il annule son offre de rachat de 44 milliards de dollars pour Twitter. Il a partagé la nouvelle avec ses équipes dans une lettre publiée par la SEC, à savoir le gendarme boursier américain.

Dans cette lettre, les avocats d’Elon Musk assurent que Twitter n’a pas respecté ses engagements pris dans l’accord, notamment en ne fournissant pas toutes les informations demandées sur le nombre de faux comptes et de spams. « Twitter n’a pas respecté de multiples clauses de l’accord et semble avoir donné des informations fausses et trompeuses sur lesquelles M. Musk s’est basé pour s’engager dans l’accord d’acquisition », indique la lettre.

Twitter a répété à plusieurs reprises ces dernières semaines que le nombre de faux comptes sur sa plateforme était inférieur à 5%. Le multimilliardaire et son équipe estiment que le réseau ment, et que cela affecte la viabilité et la valeur de la société.

L’affaire est-elle terminée ? Elon Musk peut-il passer à autre chose ? Pas du tout, ça ne fait que commencer en réalité. En mettant fin à son engagement de racheter Twitter, le patron de Tesla s’expose à des poursuites juridiques conséquentes. Les deux parties se sont engagées à verser une indemnité de rupture pouvant aller jusqu’à un milliard de dollars dans certaines circonstances.

Bret Taylor, le président du conseil d’administration de Twitter a d’ailleurs tweeté que le conseil d’administration était « déterminé à conclure la transaction au prix et aux termes convenus », et entendait bien l’emporter devant les tribunaux. En avril, l’offre de rachat portait sur les actions de Twitter à 54,20 dollars l’unité. Aujourd’hui, le prix est 36,81 dollars (c’est même 35,04 dollars en post-séance).

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022