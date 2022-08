Netflix : le prix de l’abonnement avec pubs se dévoile

Netflix va lancer son nouvel abonnement qui aura des publicités et le prix visé est entre 7 et 9 dollars par mois selon Bloomberg. Il faut s’attendre à un tarif équivalent en euros.

Actuellement, l’abonnement le moins cher de Netflix coûte 9,99$/8,99€ par mois et propose un visionnage en SD (480p) sur un seul écran à la fois. Il y a aussi une offre à 15,49$/13,49€ par mois pour l’accès au Full HD (1080p) et un visionnage sur deux écrans à la fois. La dernière offre à 19,99$/17,49€ propose la 4K et un visionnage sur quatre écrans à la fois.

Comme nous pouvons le voir, le prix entre 7 et 9 dollars par mois pour l’offre de Netflix financée par la publicité serait moins important que les autres abonnements. Reste à savoir maintenant quelles seront les limitations. Certaines sont déjà connues, comme le fait que l’intégralité des films/séries/documentaires ne sera pas accessible. Le service de streaming assure malgré tout faire le nécessaire pour qu’un maximum de contenus soit disponible. Aussi, il ne sera pas possible de télécharger les programmes pour les regarder sans connexion Internet.

Les publicités seront diffusées avant et pendant les séries et les films, et Netflix prévoit de proposer environ quatre minutes de publicités par heure. Ce sera techniquement plus court que les 10 à 20 minutes de publicités par heure diffusées par les chaînes américaines. Les clients ne pourront pas sauter les publicités ni accéder aux contrôles de lecture pendant la diffusion, mais Netflix souhaite limiter le ciblage des publicités et s’assurer qu’elles ne sont pas trop répétitives.

La nouvelle offre verra le jour au début de 2023. C’est Microsoft qui va gérer les publicités.