Netflix : l’offre avec pubs arrive au début 2023 et n’aura pas tous les films/séries

Netflix a donné quelques détails concernant la disponibilité de son offre moins chère avec des publicités. Le lancement se fera au début de 2023 et non plus à la fin de 2022 comme c’était initialement prévu. Aussi, tous les programmes ne seront pas disponibles.

Il n’y a toujours pas d’information sur le prix de l’offre de Netflix avec publicités. Nous savons seulement qu’elle sera moins chère que l’offre basique actuelle qui coûte 8,99€/mois et qui permet de voir les programmes en SD (480p) avec un support à la fois. Aussi, le service de streaming a récemment noué un accord avec Microsoft. C’est ce dernier qui gérera toute la partie des publicités.

Pour ce qui est du catalogue, Ted Sarandos, le co-patron de Netflix, admet que tous les films et séries ne seront pas disponibles avec l’offre financée par la pub. Il ne précise pas lesquels seront absents, mais se charge d’assurer que « la vaste majorité » des contenus existants sera disponible. Pourquoi pas 100% ? Parce que cela nécessite de nouveaux accords avec les studios selon ses dires. Il déclare :

Aujourd’hui, la grande majorité de ce que les gens regardent sur Netflix, nous pouvons l’inclure dans l’offre avec publicités. Il y a des choses qui ne le sont pas et nous sommes en discussion avec les studios à ce sujet, mais si nous lancions le produit aujourd’hui, les membres avec l’offre ayant des publicités bénéficieraient d’une excellente expérience. Nous débloquerons une partie du contenu supplémentaire, mais certainement pas la totalité. Nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’une retenue importante pour l’entreprise.

Netflix avait perdu 200 000 abonnés au premier trimestre. Le groupe en a perdu 970 000 au deuxième. Toutes les données sur les résultats financiers sont à retrouver sur cet article dédié.