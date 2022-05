Netflix va lancer son abonnement avec pub et sévir contre le partage de comptes à la fin 2022

L’abonnement moins cher de Netflix avec des publicités se précise et sa disponibilité devrait avoir lieu au quatrième trimestre de 2022. Le service de streaming l’a annoncé dans une note envoyée à ses employés, selon le New York Times.

Netflix prépare son abonnement avec publicités

Ce choix est plus rapide que prévu. Il y a quelques semaines, Netflix a publié ses résultats financiers, et pour la première fois depuis une décennie le groupe a perdu des abonnés (200 000 en l’occurrence). Cela s’explique par la hausse de prix, le catalogue qui se vide et d’autres éléments.

Reed Hastings, le patron de Netflix, avait alors indiqué que la société réfléchissait à un abonnement moins cher qui aurait des publicités. Il avait évoqué un lancement d’ici un ou deux ans. Mais le discours a finalement changé puisque la disponibilité devrait maintenant avoir lieu à la fin de 2022.

Le dirigeant note que plusieurs services concurrents (HBO Max, Hulu et d’autres) ont ou vont lancer des offres avec publicités qui sont moins chères. Disney+ va aussi se lancer sur ce secteur. Reed Hastings estime donc qu’il y a une demande du public.

Un autre élément qui devrait avoir lieu à la même période est le fait de sévir contre le partage de comptes. Netflix a déjà dit que beaucoup de personnes (100 millions) ont accès à des comptes grâce au partage et cela a naturellement un impact sur les finances du service de streaming. Le groupe veut donc facturer un supplément pour limiter au maximum cette pratique.