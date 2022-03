Disney+ officialise l’abonnement moins cher avec publicités et dévoile la date de lancement

Disney+ va bel et bien proposer un abonnement moins cher avec des publicités. Le service de streaming a confirmé l’information qui a été publiée ce matin.

L’abonnement moins cher arrivera l’année prochaine

L’abonnement moins cher de Disney+ avec des publicités verra d’abord le jour aux États-Unis, et ce à la fin de 2022. Les autres pays ne seront pas oubliés pour autant, mais il faudra patienter un peu plus longtemps. En effet, les autres régions auront le droit à la nouvelle offre dans le courant de 2023. Le groupe de Mickey ne précise pas pour l’instant si le lancement se fera au même moment dans tous les pays en 2023 ou si ce sera un déploiement progressif au fil des mois.

« Étendre l’accès à Disney+ à un public plus large à un prix plus bas est une victoire pour tout le monde — consommateurs, annonceurs et nos conteurs », a déclaré Kareem Daniel, président de la branche média et distribution de divertissement chez Disney. « Un plus grand nombre de consommateurs pourront accéder à notre incroyable contenu. Les annonceurs pourront atteindre un public plus large, et nos conteurs pourront partager leur incroyable travail avec plus de fans et de familles », a-t-il ajouté.

Deux points importants ne sont pour l’instant pas évoqués. Le premier : le prix. Actuellement, l’abonnement au service de streaming coûte 8,99€/mois ou 89,99€/an. Peut-on s’attendre à un tarif autour de 5€/mois avec la nouvelle formule ? Second point : quel sera le format des publicités ? Disney ne dit pas pour l’instant s’il y aura des publicités sur la page d’accueil, avant la lecture d’un film/d’une série, pendant la lecture (comme à la télévision)… ou les trois ! C’est une surprise pour l’instant.

L’offre financée par la publicité est considérée comme une pierre angulaire de l’entreprise pour atteindre son objectif à long terme de 230 à 260 millions d’abonnés Disney+ d’ici à 2024.