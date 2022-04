Netflix dit réfléchir à un abonnement moins cher avec des pubs

Netflix est en pleine réflexion concernant un abonnement moins cher qui aurait en contrepartie des publicités. Reed Hastings, le patron du service de streaming, a évoqué ce point après la publication des résultats financiers du groupe.

En route vers une formule moins chère chez Netflix

Un abonnement Netflix moins cher avec des publicités est en réflexion, mais il n’arrivera pas avant un an ou deux selon les dires de Reed Hastings :

Ceux qui ont suivi Netflix savent que j’ai toujours été contre la complexité de la publicité et un grand fan de la simplicité de l’abonnement. Mais autant je suis un fan de cela, autant je suis un plus grand fan du choix du consommateur. Et permettre aux consommateurs qui souhaitent un prix plus bas et qui tolèrent la publicité d’obtenir ce qu’ils veulent est tout à fait logique. C’est donc quelque chose que nous examinons actuellement. Nous essayons de le déterminer au cours de l’année ou des deux années à venir. Mais considérez que nous sommes tout à fait ouverts à l’idée d’offrir des prix encore plus bas avec de la publicité comme un choix du consommateur.

Des prix élevés face à la concurrence

Il faut dire que Netflix est très cher si l’on compare avec la concurrence. Par exemple, Amazon Prime Video est disponible pour 5,99€/mois ou 49€/an, et Disney+ pour 8,99€/mois ou 89,99€/an. On peut également citer Apple TV+ à 4,99€/mois. En face, Netflix débute à 8,99€/mois. Mais pour ce prix, il n’y a pas de HD, Full HD et encore moins de 4K. De plus, l’usage est seulement possible sur un appareil à la fois. Il y a ensuite une offre à 13,49€/mois (HD/Full HD et deux écrans à la fois) et une offre à 17,99€/mois (4K et quatre écrans à la fois).

Et encore, rien ne dit que les prix ne vont pas augmenter. Il y a eu des hausses dans quelques pays ces derniers mois. Le dernier en date est l’Irlande où les tarifs sont maintenant entre 8,99€/mois et 20,99€/mois.

Une perte d’abonnés…

Il faut dire que Netflix commence à perdre du terrain face à la concurrence. Le groupe a annoncé avoir perdu 200 000 abonnés au premier trimestre, une première depuis plus de 10 ans. Un abonnement Netflix moins cher avec des publicités pourrait donc être un moyen d’attirer de nouveaux abonnés. Ce serait aussi un moyen de concurrencer Disney+ qui a déjà annoncé lancer une offre moins chère avec publicités.