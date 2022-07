Netflix a perdu près d’un million d’abonnés au 2e trimestre

Netflix annonce avoir perdu près d’un million d’abonnés (970 000 pour précis) lors du deuxième trimestre de 2022. Le groupe en avait déjà perdu 200 000 lors des premiers mois de l’année. C’était sa première perte en presque 10 ans.

Nouvelle perte d’abonnés pour Netflix

Techniquement, Netflix s’en sort mieux que prévu avec les 970 000 abonnés perdus au deuxième trimestre. En effet, le service de streaming s’attendait à en perdre 2 millions. Aussi, la plateforme s’attend à repartir à la hausse et projette de gagner 1 million de nouveaux abonnés pour le trimestre en cours. Mais il faudra attendre cet automne pour avoir les résultats définitifs de l’été.

Ainsi, Netflix comptait 220,67 millions d’abonnés au deuxième trimestre, contre 221,64 au premier trimestre. C’est une baisse. En revanche, le service progresse de 5,5% d’une année sur l’année à la même période.

Pour sa part, le chiffre d’affaires a été de 7,97 milliards de dollars, en hausse de 8,6% sur un an. Le bénéfice net est ressorti à 1,44 milliard de dollars, contre 1,35 milliard de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action est de 3,20 dollars, contre 2,97 dollars il y a un an.

Netflix a déclaré que les fluctuations des taux de change ont pesé sur les revenus et la rentabilité et la société a prévu que la croissance des revenus ralentirait à 4,7% au troisième trimestre. « Notre défi et notre opportunité sont d’accélérer la croissance de nos revenus et de nos membres », a déclaré l’entreprise.

Suite à la publication des résultats, l’action de Netflix est à 215,03 dollars à la Bourse en post-séance, en hausse de 6,65%. Les investisseurs sont rassurés par la hausse des abonnés à venir.

Netflix prépare une série de mesures visant à augmenter le nombre de ses abonnés et ses revenus, notamment l’introduction d’une offre moins chère de son service, financée par la publicité, au début de l’année 2023 et la limitation du partage de comptes. La société cherche également à réduire ses coûts (elle a licencié environ 5% de ses effectifs au cours des derniers mois).