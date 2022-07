Netflix étend son test de faire payer le partage de compte

Netflix a toujours l’intention de faire payer les utilisateurs qui partagent leurs comptes avec d’autres personnes et poursuit son test. Le service de streaming organise en ce moment son test en Amérique latine.

Les utilisateurs en Argentine, au Salvador, au Guatemala, au Honduras et en République dominicaine devront payer une somme supplémentaire en cas de partage de compte Netflix. Le test était jusqu’à présent une réalité au Chili, au Costa Rica et au Pérou. En Argentine, les utilisateurs devront payer 219 pesos (1,67 euro), tandis que le tarif sera de 2,99 dollars dans les autres pays. Il n’y a pas encore d’information pour le tarif en Europe, mais on peut se douter qu’il sera autour de 2,99 euros.

Les clients des pays où Netflix teste des frais supplémentaires auront la possibilité de payer les frais d’accès ou de passer à un nouveau compte payant. Netflix permet aux internautes d’accéder à leur compte lorsqu’ils voyagent, mais si une personne utilise son compte dans un endroit qui ne fait pas partie de ses foyers payants pendant plus de deux semaines, la société enverra une notification lui demandant d’ajouter un foyer payant ou de changer de foyer principal.

Une perte d’utilisateurs motive à facturer l’accès

Au cours du premier trimestre de 2022, Netflix a perdu des abonnés (200 000 en l’occurrence) pour la première fois en 10 ans. Il se trouve que les pertes devraient se poursuivre. En conséquence, Netflix met fin au partage de compte et travaille également sur une offre de streaming ayant des publicités. Elle sera plus abordable et doit arriver d’ici la fin de l’année.

Netflix compte environ 222 millions d’utilisateurs et 100 millions de foyers supplémentaires ont accès à la plateforme grâce au partage de compte. Netflix n’accepte pas cette politique parce qu’un nombre important de personnes ont accès à sa plateforme sans débourser le moindre centime. Le service cherche à augmenter ses revenus, d’où le fait de faire payer le partage de compte.