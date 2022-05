Netflix licencie 150 employés après avoir perdu des abonnés

Netflix a décidé de licencier 150 employés, ainsi que des dizaines de sous-traitants à la suite des derniers résultats financiers en date. Ils ont été décevants, notamment avec la plateforme de streaming qui a perdu 200 000 abonnés sur un trimestre. C’est la première fois que cela lui arrive en l’espace d’une décennie.

Licenciement important d’employés Netflix

Les 150 employés de Netflix sont pour la plupart aux États-Unis et représentent 2% du nombre total d’employés américains de l’entreprise. Le service de streaming a pour objectif de réaliser des économies après un ralentissement de la croissance, et il a choisi de le faire en se séparant de certaines personnes et en ne devant plus verser les 150 salaires.

Netflix indique :

Comme nous l’avons expliqué lors de la publication des résultats, le ralentissement de la croissance de nos revenus signifie que nous devons également ralentir la croissance de nos coûts en tant qu’entreprise. C’est pourquoi, malheureusement, nous nous séparons aujourd’hui d’environ 150 employés, principalement basés aux États-Unis. Ces changements sont principalement motivés par les besoins de l’entreprise plutôt que par les performances individuelles, ce qui les rend particulièrement difficiles car aucun d’entre nous ne veut dire au revoir à des collègues aussi formidables. Nous travaillons dur pour les soutenir dans cette transition très difficile. Un certain nombre d’agences contractuelles ont également été touchées par les nouvelles annoncées ce matin. Nous leur sommes reconnaissants de leur contribution à Netflix.

La plateforme a affiché un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars lors des trois premiers mois de 2022, contre 1,7 milliard au premier trimestre 2021. Elle compte 221,6 millions d’abonnés dans le monde.

Selon Netflix, la perte d’abonnés s’explique par le partage de comptes. L’entreprise compte d’ailleurs lutter contre ce phénomène et va facturer les personnes qui utilisent un compte dans un autre foyer. Ce sera en place dès la fin de 2022.