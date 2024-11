Netflix : l’abonnement avec pub atteint 70 millions d’utilisateurs et a presque doublé en 6 mois

L’abonnement de Netflix avec des publicités attire de plus en plus de monde, avec le service de streaming annonçant avoir 70 millions d’utilisateurs en novembre 2024. En comparaison, ils étaient 40 millions en mai et 22 millions en janvier. La progression en quelques mois est assez notable.

Plus de 50% des nouveaux abonnés optent pour l’abonnement avec publicités de Netflix dans les pays où il est disponible. La société dit constater des « progrès constants » dans les 12 pays où l’offre est disponible. La France fait partie des pays où c’est disponible, le prix est de 5,99€/mois.

Netflix prévoit de faire de la publicité une source majeure de revenus en complément des abonnements, mais son activité publicitaire reste modeste par rapport à ses concurrents. Pendant des années, la société s’est positionnée comme une alternative à la télévision financée par la publicité et n’a introduit des publicités que lorsqu’elle a perdu des clients en 2022.

Netflix a fixé le prix de son forfait financé par la publicité comme une alternative moins coûteuse pour les utilisateurs soucieux de leur budget, une tactique qui a produit une croissance régulière. En mai, l’entreprise comptait 40 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le cadre de l’abonnement avec des pubs. Elle a terminé le troisième trimestre avec un total de 282,7 millions d’abonnés.

Chez Amazon Prime Video, les publicités sont en place pour tout le monde depuis quelques mois. Il faut payer un supplément chaque mois pour les retirer. Du côté de Disney+, il y a des abonnements avec et sans publicités.