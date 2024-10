Netflix : 282 millions d’abonnés, dont 8 millions d’abonnés supplémentaires sur le dernier trimestre

Sur le marché du streaming vidéo, il y a Netflix... et les autres. Le géant américain vient de publier ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2024, et les chiffres donnent le tournis. La firme au N rouge enregistre en effet 8 millions d’abonnés supplémentaires sur la période, pour un total de 282,7 millions d’abonnés dans le monde. Depuis le début de l’année, Netflix a attiré 35,5 millions de nouveaux abonnés (+15% sur un an), des chiffres qui font sans doute rêver Apple, la service Apple TV+ étant crédité de 40 millions d’abonnés…depuis son lancement.

L’offre avec publicité à 5,99 euros/mois est plébiscitée et représente la moitié des nouveaux abonnements. Les critères de qualité de contenu ne semblent plus compter pour Netflix : la saison 4 d’Umbrella Academy, pourtant objectivement médiocre, a remporté un vif succès, tout comme la série Emily in Paris. L’audience est réellement au rendez-vous : les abonnés regardent Netflix deux heures par jour en moyenne ! La concurrence est évidemment totalement larguée, y compris Amazon Prime Video qui pointe à 210 millions d’abonnés. Quant à Disney+, qui était pourtant annoncé comme le futur numéro un du secteur, son nombre d’abonnés est presque deux fois moindre que celui de Netflix (150 millions environ).