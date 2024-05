Netflix : la formule avec pub progresse avec 40 millions d’abonnés

La formule avec publicités de Netflix séduit de plus en plus d’utilisateurs, puisqu’elle compte désormais 40 millions d’abonnés. La progression est plus que notable, étant donné qu’ils étaient 23 millions en janvier. Le service de streaming dispose de 270 millions d’abonnés au total si l’on regroupe tous les abonnements.

Netflix assure par ailleurs que, dans les régions où la publicité est disponible, plus de 40% des nouveaux utilisateurs choisissent cet abonnement. En France, l’abonnement avec pub coûte 5,99€/mois. Voici les différentes offres :

Essentiel avec publicités à 5,99€/mois : 1 écran, 1080p

Essentiel à 10,99€/mois : 1 écran, 720p

Standard à 13,49€/mois : 2 écrans, 1080p

Premium à 19,99€/mois : 4 écrans, 4K (HDR/Dolby Vision), Dolby Atmos

En plus d’augmenter ses revenus grâce à une option financée par la publicité, Netflix a également pris des mesures contre le partage de comptes. Après avoir mis fin à l’utilisation de comptes par plusieurs ménages, Netflix a enregistré une forte croissance du nombre d’abonnés et une augmentation de ses revenus.

D’autre part, Netflix dit qu’il va lancer d’ici la fin de 2025 une plateforme technologique publicitaire interne. Amy Reinhard, présidente de la division publicité de Netflix, déclare que « l’intégration de notre technologie publicitaire nous permettra d’alimenter l’abonnement avec pub avec le même niveau d’excellence que celui qui a fait aujourd’hui de Netflix le leader de la technologie de streaming ». En outre, alors que Netflix s’était initialement associé à Microsoft en tant que « partenaire mondial en matière de technologie publicitaire et de vente », il ajoute désormais Google, The Trade Desk et Magnite à cette liste.