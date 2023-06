Netflix gagne des abonnés depuis la fin du partage de compte

Netflix a récemment mis un terme au partage de compte et il se trouve que ce choix a été pertinent, puisque le service de streaming a gagné de nouveaux abonnés depuis ce changement de politique. C’est du moins le cas aux États-Unis, cela reste à déterminer dans les autres pays.

Selon les données d’Antenna, il y a en moyenne 73 000 inscriptions quotidiennes à Netflix aux États-Unis, soit une augmentation de 102% par rapport à la moyenne des 60 jours précédents. Netflix a enregistré près de 100 000 inscriptions quotidiennes les 26 et 27 mai, dépassant ainsi le nombre d’inscriptions même pendant les périodes de confinements avec le Covid-19.

Dans le même temps, Netflix a constaté une augmentation des annulations d’abonnement à la suite du changement de politique, mais le nombre d’annulations n’a pas dépassé le nombre de nouvelles inscriptions reçues par l’entreprise. Le ratio entre les inscriptions et les annulations depuis le 23 mai est en hausse de 25,6% par rapport à la période précédente de 60 jours.

Average daily Sign-ups to Netflix reached 73k during that period, a +102% increase from the prior 60-day average. These exceed the spikes in Sign-ups Antenna observed during the initial U.S. Covid-19 lockdowns in March and April 2020. https://t.co/2CNU67kQST

— Antenna (@AntennaData) June 9, 2023