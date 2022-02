Le rachat d’Activision par Microsoft sera examiné par la FTC aux USA : blocage en vue ?

C’est la FTC et non le département de la Justice des États-Unis qui va examiner le rachat d’Activision par Microsoft, révèle Bloomberg. Pour rappel, le montant du rachat est de 68,7 milliards de dollars, un record. Pour sa part, Sony a annoncé cette semaine le rachat du studio Bungie (Halo, Destiny) pour 3,6 milliards de dollars.

La FTC va examiner le rachat d’Activision par Microsoft

Le fait que la FTC gère le dossier du rachat d’Activision n’est pas forcément une très bonne nouvelle pour Microsoft. En effet, Lina Khan, la présidente du régulateur américain, plaide depuis longtemps en faveur d’une approche plus ferme de l’examen des rachats, en particulier ceux des plus grandes entreprises technologiques, qui, selon elle, sont capables de tirer parti de leur domination dans un secteur d’activité pour s’imposer sur d’autres marchés. Sous sa direction, l’agence a intenté une action en justice pour bloquer deux rachats majeurs, à savoir le projet d’achat d’ARM par Nvidia et le rachat d’Aerojet Rocketdyne par Lockheed Martin.

Microsoft va donc devoir se battre pour obtenir le feu vert du rachat. La situation va être similaire dans les autres régions du monde où les différents régulateurs devront également valider ou non la transaction. En Europe, c’est la Commission européenne qui donnera sa décision. C’est loin d’être gagné, il y a déjà eu des rachats difficiles. Par exemple, Google a dû faire plusieurs modifications pour se voir valider son acquisition de Fitbit.

Microsoft a déjà dit s’attendre à ce que le rachat d’Activision soit bouclé d’ici juin 2023. Nous avons donc encore le temps avant de voir si la FTC et les autres régulateurs valideront la transaction.