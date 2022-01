PlayStation : Sony rachète Bungie, le studio derrière Destiny, pour 3,6 milliards de dollars

Peu de temps après le rachat massif d’Activision par Microsoft, Sony annonce acquérir Bungie. Ce studio s’occupe notamment des jeux Destiny et fut le développeur des premiers jeux Halo sur Xbox. Le montant du rachat est de 3,6 milliards de dollars.

Sony met la main sur Bungie

Dans le communiqué annonçant le rachat, Bungie explique avoir trouvé en Sony « un partenaire qui nous soutient inconditionnellement dans tout ce que nous sommes et qui veut accélérer notre vision de créer des divertissements qui touchent toutes les générations, tout en préservant l’indépendance créative qui bat dans le cœur de Bungie ». Le studio assure que lui et Sony partagent « le rêve de créer et d’encourager des franchises emblématiques qui unissent les amis du monde entier, les familles de toutes les générations et les fans sur de multiples plateformes et supports de divertissement ».

Bungie assure qu’il va garder son côté créatif et surtout une certaine indépendance. Par exemple, les prochains jeux du studio continueront à être disponibles sur Xbox ou d’autres plateformes, ils ne vont pas devenir des exclusivités PlayStation.

Un deuxième rachat en 22 ans

C’est la deuxième fois que Bungie est racheté. Microsoft a acquis le studio en juin 2000, faisant de son jeu de tir Halo un titre exclusif pour le lancement de la Xbox originale en 2001. Bungie a retrouvé son indépendance peu après le lancement de Halo 3 en octobre 2007. Le groupe a produit deux autres jeux Halo exclusifs pour la société (Halo 3 : ODST et Halo : Reach) avant de signer un contrat de 10 ans avec Activision, qui a conduit à la création de la franchise Destiny. Et voilà maintenant qu’il va rejoindre Sony et les PlayStation Studios.

Ni Sony ni Bungie ne disent pour l’instant quand le rachat devrait être bouclé. Pour rappel, Microsoft a annoncé s’attendre à ce que son rachat d’Activision pour près de 69 milliards de dollars soit bouclé d’ici juin 2023.