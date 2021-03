Disney+ est en approche chez SFR et Bouygues Telecom

Disney+ s’apprête à être disponible chez tous les opérateurs, avec prochainement SFR et Bouygues Telecom. C’est déjà proposé sur les box d’Orange et Free. Ce sera bientôt le tour des deux autres, annonce Frank Cadoret, le directeur général de Canal+ France, aux Échos.

SFR et Bouygues Telecom vont accueillir Disney+

Il est possible de s’abonner à Disney+ depuis son site ou son application puis voir le contenu sur n’importe quel support. Mais ceux qui veulent passer par la box TV de leur opérateur ont connu un blocage. Il y a eu un partenariat entre Disney et Canal+ pour que ce dernier soit l’unique diffuseur. Depuis, la situation évolue progressivement.

Les clients avec une box chez SFR et Bouygues Telecom pourront prochainement profiter de Disney+. Il n’y a pas encore de date précise, cependant. Pour rappel, le service de streaming a fait ses débuts sur les Livebox d’Orange en novembre dernier et sur les Freebox de Free un mois plus tard. Free a d’ailleurs proposé une offre intéressante, à savoir six mois offerts pour l’abonnement. Celui-ci coûte normalement 8,99€/mois ou 89,90€/an.

Carton plein pour Disney+

Disney a récemment annoncé que Disney+ a atteint le cap des 100 millions d’abonnés. C’est un énorme succès, sachant que la plateforme a fait ses débuts il y a seulement 16 mois. En comparaison, Netflix compte un peu plus de 200 millions d’abonnés. Le succès chez Mickey s’explique par le large catalogue et les nouveautés qui sont de plus en plus nombreuses. Il y a notamment les séries Marvel qui commencent à arriver, comme WandaVision et Falcon et le Soldat de l’Hiver. À cela s’ajoute Star. Il s’agit d’une nouvelle section avec du contenu plus adulte. Elle a permis d’accueillir des centaines de films et séries d’un coup. Du nouveau contenu est ajouté chaque vendredi.

Tous les voyants sont donc au vert pour Disney+ pour qui 2020 a été une très bonne année. Toute porte à croire que 2021 sera également excellente pour le nombre d’abonnés et tout le reste.