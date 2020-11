Disney+ est disponible chez Orange avec les Livebox

Disney+ est maintenant accessible pour les clients Livebox depuis le décodeur TV d’Orange. C’est disponible sur la chaîne 68. L’opérateur historique devient ainsi le premier opérateur à proposer le service de streaming de Disney (sans passer par Canal+).

Il y a deux limitations avec Disney+ pour les clients d’Orange avec une Livebox pour l’instant. La première est qu’il est seulement possible de s’abonner depuis le décodeur. Le prix est de 6,99€/mois et l’offre annuelle à 69,99€ n’existe pas ici. Ceux qui ont déjà un compte ne peuvent pas entrer leurs identifiants.

Le second problème est que Disney+ n’est pas totalement disponible aujourd’hui chez Orange avec la Livebox. En effet, l’opérateur dit qu’il propose à ce jour « un nombre limité de films et de séries Disney sur le canal 68 ». Il faudra encore attendre pour avoir l’expérience complète de Disney+. C’est un lancement étonnant donc.

Outre Disney+ chez Orange, qu’en est-il de SFR, Bouygues Telecom et Free ?

Tout le monde n’a pas un téléviseur connecté à la maison. Ces personnes aimeraient bien profiter de Disney+ sur le grand écran, mais ne peuvent pas en l’état. L’accès à Disney+ chez Orange avec la Livebox est maintenant possible, mais qu’en est-il de SFR, Bouygues Telecom et Free ? Les trois opérateurs ne communiquent pas sur le sujet pour l’instant. On imagine bien qu’il y a des discussions en coulisses. Un seul mot d’ordre : patience.