Disney+ lance Star en France (et ailleurs) : contenu, abonnement et situation pour les anciens abonnés

Disney+ vient de lancer Star en France, une extension de contenu qui permet de profiter d’un fond de catalogue beaucoup plus « adulte ». Star, c’est en effet la saga Alien, la série culte X-Files, mais aussi Sons of Anarchy, American Dad, Lost, Scrubs, Deadpool, Piège de Cristal, La vie rêvée de Walter Mitty, Scandal, Logan, Titanic et bien d’autres… Pour ne pas changer, les contenus exclusifs sont (vraiment) peu nombreux : on note ainsi Big Sky, un thriller du producteur David E. Kelley, Love, Victor, le spin-off de Love, Simon, Solar Opposites, une sitcom animée et créée par Justin Roiland et Mike McMahan (Rick et Morty) ainsi que Helstrom, une production de Paul Zbyszewski, Karim Zreik et Jeph Loeb.

Star est directement compris dans l’abonnement Disney+, ce dernier passant à 8,99€/mois (89,90€/an), contre 6,99€/mois précédemment. A noter que les clients qui étaient abonnés avant la date d’aujourd’hui gardent l’ancienne tarification (soit 6,99€/mois) jusqu’au 22 août prochain.

Il est possible de s’abonner directement sur Disney+ depuis disneyplus.com. La liste complète des films, séries et documentaires sur Star est à retrouver sur cet article dédié.