Le récap tech de la semaine : Nvidia change de patron, Starship revient à la tour

Les machines ont pris un peu plus d’autonomie ces derniers jours : elles peuvent désormais payer une commande, téléphoner à un restaurant ou tenter de réserver un billet d’avion. Les entreprises, elles, ont parfois eu plus de mal à garder le contrôle. Nvidia doit apprendre à fonctionner sans Jensen Huang, Microsoft a passé près de deux jours à rétablir ses services en ligne et une filiale de La Poste a confirmé l’une des plus importantes fuites de données jamais recensées en France. Heureusement, SpaceX a terminé la semaine avec une image beaucoup plus spectaculaire : un Starship revenu d’orbite directement entre les bras de sa tour.

Les agents IA sortent leur portefeuille et décrochent le téléphone

OpenAI veut faire de ses agents autre chose que de simples assistants capables de comparer trois produits. Avec ChatGPT Wallet, les Dots peuvent désormais préparer une commande puis effectuer le paiement au nom de leur utilisateur. La fonction reste limitée aux abonnés Pro majeurs disposant d’une carte américaine, mais elle marque une étape importante dans le commerce piloté par intelligence artificielle.

L’agent ne reçoit jamais directement les coordonnées bancaires. Après une validation biométrique de l’utilisateur, le réseau de paiement crée un jeton temporaire associé à la carte enregistrée. Chaque transaction exige donc une autorisation explicite, ce qui évite au Dot de partir seul faire ses achats après avoir repéré une promotion sur un écran OLED dont personne n’avait réellement besoin.

Meta délègue une autre corvée à l’IA avec les appels de Muse. L’assistant peut contacter un opérateur, prendre rendez-vous ou patienter auprès d’un service administratif à la place de ses abonnés américains. Les formules payantes débutent à 20 dollars par mois, ce qui donne enfin un prix assez précis à la volonté de ne plus écouter une musique d’attente.

Toutes les entreprises ne souhaitent pas accueillir ces nouveaux intermédiaires. United Airlines interdit désormais aux agents tiers non autorisés de finaliser un achat ou de modifier une réservation. La compagnie invoque les risques liés aux données personnelles, aux moyens de paiement et aux miles, mais assume aussi une motivation commerciale : elle ne veut pas perdre la relation directe avec ses clients. La bataille de l’IA se joue donc autant sur les capacités techniques que sur la question de savoir qui reste placé devant le bouton Payer.

Nvidia doit apprendre à exister sans Jensen Huang

Le changement le plus important de la semaine dans l’industrie des semi-conducteurs n’a pas concerné une nouvelle puce. Après trente-trois ans à la tête de Nvidia, son cofondateur a quitté immédiatement ses fonctions. Le départ de Jensen Huang place la directrice financière Colette Kress au poste de PDG par intérim, tandis que le conseil recherche son successeur.

Nvidia dispose d’une feuille de route déjà engagée, de contrats de production à long terme et d’un écosystème solidement installé autour de CUDA. Le départ d’un dirigeant ne va donc pas interrompre soudainement la livraison des accélérateurs Vera Rubin. La difficulté concerne davantage le système de décisions et les relations entretenues avec les clients, les gouvernements et les fournisseurs.

Jensen Huang incarnait à la fois la stratégie technique, la communication et une grande partie du pouvoir de négociation du groupe. Nvidia doit désormais démontrer qu’il est devenu une institution capable de survivre à son fondateur, pas seulement une entreprise extraordinairement performante organisée autour d’une veste en cuir.

La semaine noire des données et des infrastructures

Maileva, filiale de Docaposte appartenant au groupe La Poste, a confirmé le vol des noms, prénoms et adresses postales de 22 millions de personnes. Le piratage de Maileva remonte à septembre, mais son ampleur n’a été révélée publiquement que près de deux mois plus tard.

Les victimes ne sont pas nécessairement clientes directes du service. Maileva expédie des courriers pour des milliers d’organisations, notamment dans le logement social, la santé et les services publics. Les données bancaires ne seraient pas concernées par la fuite confirmée, mais certains courriers consultés pourraient contenir des références de factures, des dates de soins ou des montants à régler.

L’autre dossier cyber marquant ressemble presque à un scénario de film, sauf que les dégâts étaient bien réels. La France attribue l’attaque des frigos de quelque 700 supermarchés à une unité informatique liée aux Gardiens de la révolution iraniens. Les attaquants ont déclenché à distance des cycles de dégivrage anormaux, désactivé certaines alertes et provoqué une vingtaine de départs de feu. Plusieurs équipements étaient directement exposés sur Internet, insuffisamment protégés ou encore dépendants de logiciels obsolètes.

Microsoft n’a pas été piraté, mais sa panne mondiale a montré qu’une erreur interne pouvait produire des effets tout aussi visibles. La panne Microsoft 365 a perturbé Outlook, Teams et Copilot pendant presque deux jours dans au moins 74 pays. Une ancienne mise à niveau de capacité, combinée à un changement réseau plus récent, a rendu certains serveurs indisponibles et surchargé le reste de l’infrastructure.

La remise en service n’a pas mis fin à tous les risques. Des pirates ont rapidement imité les messages de Microsoft pour prétendre que des courriels restés en attente seraient supprimés sous 24 heures. Même lorsqu’une panne n’est pas provoquée par une cyberattaque, elle peut donc fournir aux cybercriminels un décor parfaitement crédible.

Meta doit revoir sa manière d’entrer dans les galeries Android

L’autorité italienne de protection des données a infligé 805 millions d’euros d’amende à Meta. L’amende italienne concerne une fonction de Facebook qui proposait des publications à partir des photos et vidéos conservées sur les téléphones Android.

Le régulateur reproche au groupe d’avoir utilisé une permission générale sans expliquer suffisamment cet usage particulier, avec une fonction activée par défaut. Meta conteste la décision et affirme que l’accès aux fichiers dépendait bien d’une autorisation accordée sur le téléphone.

La décision ne conclut pas que les photographies ont été transférées vers un serveur ou utilisées pour entraîner une intelligence artificielle. Elle porte sur le consentement nécessaire pour consulter les informations présentes dans le terminal. Meta dispose désormais de 60 jours pour séparer clairement la demande, expliquer sa finalité et laisser la fonction désactivée tant que l’utilisateur ne l’a pas acceptée.

PlayStation atteint un sommet tout en abandonnant un nouveau projet

Sony a franchi un cap symbolique avec les 100 millions de PS5 vendues depuis novembre 2020. La console se rapproche désormais du total historique de la première PlayStation, même si elle reste encore derrière la PS4 et très loin des plus de 160 millions de PS2.

La performance intervient à quelques jours de la sortie de GTA 6, qui a probablement poussé une partie des joueurs à s’équiper. Le rythme trimestriel des ventes recule néanmoins par rapport à l’année précédente, preuve que la PS5 entre progressivement dans une phase plus mature de son cycle.

La réussite commerciale de la console contraste avec l’annulation de Fairgames. Le jeu de tir compétitif développé par Haven Studios n’a pas convaincu lors de ses derniers tests, notamment sur la rétention des joueurs. Sony conserve les équipes du studio, mais ajoute un nouveau projet à la liste de ses ambitions live-service abandonnées après plusieurs années de développement.

Nintendo a connu une trajectoire beaucoup plus favorable avec le succès d’Ocarina of Time. Le remake a dépassé 5,2 millions de ventes sur Switch 2 en quatre jours, soit le meilleur lancement mondial d’un jeu édité par Nintendo sur la console. Un classique de 1998 vient donc de rappeler qu’un projet bien choisi peut parfois produire davantage d’enthousiasme qu’une nouvelle licence développée pendant plusieurs années.

DC Studios change de direction sans abandonner complètement James Gunn

James Gunn et Peter Safran quitteront leurs fonctions à la tête de DC Studios le 1er décembre. La direction de DC sera confiée à Jeremy Latcham, ancien cadre de Marvel Studios ayant notamment travaillé sur Iron Man, Avengers et Les Gardiens de la Galaxie.

Le duo ne disparaît pas pour autant de l’univers DC. James Gunn et Peter Safran continueront à intervenir comme réalisateurs et producteurs, notamment sur Man of Tomorrow, prévu pour l’été 2027. Gunn explique vouloir retrouver davantage de temps pour la création, loin de la dimension très corporative de son poste.

Ce changement intervient peu après la réorganisation née du rapprochement entre Paramount et Warner Bros Discovery. La nouvelle direction devra donc poursuivre les projets déjà lancés tout en clarifiant l’avenir à plus long terme d’un univers que Gunn et Safran tentaient précisément de rendre plus cohérent.

Starship revient à la tour, un signal radio trouve enfin son origine

SpaceX a conclu la semaine avec une première très attendue : la capture de Starship après plus de vingt-deux heures de mission et quatorze tours de la Terre. Ship 42 a traversé l’atmosphère, effectué sa manœuvre de redressement puis rejoint directement les bras de la tour Mechazilla à Starbase.

SpaceX avait déjà récupéré plusieurs propulseurs Super Heavy de cette manière, mais jamais l’étage supérieur revenu de l’orbite. Le premier étage de cette mission a en revanche été perdu, empêchant encore la double récupération du système. La capture ne garantit pas non plus une réutilisation rapide : l’état du bouclier thermique et le temps nécessaire aux inspections restent à déterminer.

Beaucoup plus loin, des astronomes ont identifié un mystérieux signal radio qui revenait toutes les 7,9 minutes à plus de 5 000 années-lumière de la Terre. Les émissions proviennent d’un système binaire réunissant une naine blanche et une étoile comparable au Soleil, une configuration encore jamais observée pour ce type de transitoire à longue période.

Après plusieurs mois d’observation et plus de cent heures de traitement, les chercheurs ont même pu suivre le mouvement de la naine blanche autour de sa compagne. L’espace a donc livré deux images assez différentes de la précision technologique : une tour capable d’attraper un vaisseau de plusieurs dizaines de mètres, et des radiotélescopes capables d’identifier une impulsion régulière venue d’un système stellaire invisible à l’œil nu.