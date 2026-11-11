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Zelda Ocarina of Time : Nintendo annonce d’excellentes ventes au lancement

3 min.
11 Nov. 2026 • 9:07
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Le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time réalise un excellent démarrage sur Switch 2. Nintendo annonce déjà plus de 5,2 millions d’exemplaires vendus dans le monde en seulement quatre jours, ce qui constitue le meilleur lancement mondial jamais enregistré par un jeu Switch 2 édité par le constructeur japonais.

Link Adulte Zelda Ocarina of Time Remake

Ocarina of Time dépasse déjà Donkey Kong Bananza

Nintendo précise que le jeu, en vente depuis le 5 novembre, a écoulé plus de 5,2 millions d’exemplaires durant ses quatre premiers jours, dont 810 000 au Japon. Le résultat prend en compte les ventes physiques et numériques.

Ce démarrage permet au remake de dépasser les ventes cumulées de Donkey Kong Bananza, autre grande exclusivité de la Switch 2 sortie en juillet 2025. Le jeu de plateforme totalisait 5,05 millions d’exemplaires vendus dans le monde à la fin septembre. The Legend of Zelda : Ocarina of Time a donc franchi ce seuil en moins d’une semaine.

Seul Mario Kart World conserve une avance importante avec 16,48 millions d’exemplaires vendus à la même date. Il faut toutefois préciser que ce chiffre inclut les exemplaires distribués dans les packs associant le jeu à la Switch 2, comme le confirme Nintendo dans ses données financières.

Le succès commercial s’accompagne également d’un accueil critique particulièrement favorable. Avec une note de 96/100 sur Metacritic, basée sur les tests des médias, le remake figure en tête du classement des jeux les mieux notés de 2026. Il se rapproche du score de 99/100 obtenu par la version originale du jeu sur Nintendo 64 en 1998.

Un nouveau souffle pour la Switch 2 avant les fêtes

Ce résultat rappelle forcément le lancement de la première Nintendo Switch en mars 2017. À l’époque, The Legend of Zelda: Breath of the Wild faisait partie des jeux disponibles dès le premier jour et avait contribué à donner une identité forte à la nouvelle console. Nintendo avait annoncé 2,76 millions d’exemplaires vendus sur Switch durant le premier mois de commercialisation.

Neuf ans plus tard, The Legend of Zelda : Ocarina of Time pourrait jouer un rôle comparable pour la Switch 2. Son statut de remake d’un classique du jeu vidéo ne l’a manifestement pas empêché de séduire un très large public, y compris des joueurs qui n’avaient jamais découvert l’aventure originale.

Avec plus de cinq millions de ventes en quatre jours et une réception critique de premier plan, Nintendo dispose en tout cas d’un succès majeur à mettre en avant à l’approche de la période des fêtes de fin d’année.

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