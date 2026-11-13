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OpenAI lance ChatGPT Wallet : les agents IA font des achats pour vous

3 min.
13 Nov. 2026 • 20:04
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OpenAI dévoile ChatGPT Wallet, un portefeuille de paiement qui permet à ses agents d’intelligence artificielle d’effectuer des achats en ligne au nom des utilisateurs. Une nouvelle étape dans le développement du commerce agentique, avec une première disponibilité réservée aux abonnés de ChatGPT Pro.

ChatGPT Wallet

Cette nouveauté fonctionne avec les agents IA personnels Dots. Ils peuvent rechercher des produits, comparer les offres et préparer une commande avant de passer au paiement. OpenAI s’est associé à American Express, Mastercard et Visa pour développer cette solution qui doit permettre aux agents de régler des achats sans jamais accéder aux véritables coordonnées bancaires de leurs utilisateurs.

Un paiement validé par reconnaissance biométrique

Le fonctionnement repose sur une carte bancaire enregistrée une seule fois dans ChatGPT Wallet. Lorsqu’un utilisateur demande à son Dot d’effectuer un achat, l’agent prépare la commande et présente les éléments essentiels avant validation : marchand, produits sélectionnés, montant total et carte utilisée.

L’utilisateur doit ensuite approuver la transaction avec une vérification de sécurité, notamment la reconnaissance faciale ou une empreinte digitale. Cette validation est nécessaire pour chaque achat. Une fois l’autorisation obtenue, le réseau de paiement génère un jeton de paiement, une sorte de carte virtuelle temporaire associée à la carte bancaire d’origine. Il comporte un numéro, un cryptogramme et une date d’expiration différents. Le commerçant et l’agent IA ne voient donc pas les véritables coordonnées bancaires

Cette solution ne constitue pas un compte bancaire ni un portefeuille prépayé. Aucun argent n’est stocké chez OpenAI : le paiement est directement débité sur la carte sélectionnée. Les utilisateurs conservent également les récompenses associées à leur carte et les protections prévues en cas de litige éligible. Le commerçant reste responsable de la vente, de la livraison, des retours et des remboursements.

Une disponibilité limitée aux États-Unis au départ

Pour son lancement, OpenAI réserve ChatGPT Wallet aux abonnés Pro majeurs résidant aux États-Unis avec une adresse de facturation américaine et une carte bancaire éligible émise dans le pays. Les cartes American Express, Mastercard, Visa et certaines cartes Chase sont prises en charge. La fonctionnalité est accessible dans les conversations avec les Dots, mais pas dans les conversations ChatGPT classiques, Work ou Codex autonome. Les utilisateurs français et ceux d’autres pays devront donc patienter pour y avoir le droit.

OpenAI doit également convaincre les commerçants d’accepter ces nouveaux acheteurs automatisés. Certains sites bloquent déjà les agents IA, tandis que les systèmes luttant contre la fraude peuvent prendre leurs commandes pour des transactions suspectes. L’entreprise publie donc un guide destiné aux professionnels pour faciliter l’accès des agents aux catalogues, aux sites marchands et aux systèmes de paiement. Elle travaille notamment avec Adyen, Stripe, Checkout.com et plusieurs spécialistes de la prévention des fraudes.

À terme, OpenAI envisage d’aller plus loin en permettant aux utilisateurs de déléguer certaines dépenses à leurs agents avec des plafonds de montant, des catégories d’achats autorisées ou des périodes définies à l’avance. Cette automatisation complète n’est toutefois pas encore disponible : le lancement actuel impose une validation de chaque transaction.

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