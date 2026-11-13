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Astronomie : des chercheurs identifient l’origine d’un mystérieux signal radio émis toutes les huit minutes

3 min.
13 Nov. 2026 • 11:50
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Depuis plusieurs mois, un signal radio régulier intrigue les astronomes du monde entier. Détecté à plus de 5 000 années-lumière de la Terre, ce signal revient environ toutes les huit minutes. Une équipe internationale vient finalement d’en identifier l’origine : un système binaire associant une naine blanche, vestige compact d’une étoile disparue, et une étoile comparable à notre Soleil. Une configuration jamais observée jusqu’ici pour ce type de phénomène.

Un signal radio suivi pendant plusieurs mois

L’histoire commence à la fin de l’année 2024. Le radiotélescope australien Murchison Widefield Array (MWA) repère une émission inhabituelle baptisée GPM J071507−114153. Entre décembre 2024 et septembre 2025, les instruments enregistrent 214 impulsions, séparées par un intervalle d’environ 7,9 minutes.

Etoile binaire signal

Les chercheurs classent cette émission parmi les transitoires à longue période, ou LPT. Cette catégorie encore mystérieuse regroupe des sources radio dont les signaux réapparaissent à intervalles de plusieurs minutes, voire de plusieurs heures. Contrairement aux pulsars classiques, ces objets ne produisent donc pas leurs impulsions à un rythme extrêmement rapide.

Pour comprendre le phénomène, les scientifiques ont consacré plus de 100 heures au traitement des données radio. L’analyse a permis de suivre le mouvement de la naine blanche autour de son compagnon. Les observations optiques réalisées avec l’observatoire Keck, à Hawaï, ont ensuite confirmé que celui-ci appartenait à la famille des étoiles de type G, comme le Soleil.

Une naine blanche au cœur du phénomène

Cette découverte apporte un indice déterminant sur l’origine des émissions. Sam McSweeney, auteur principal de l’étude, ne cache pas son enthousiasme: « C’est la première fois que les impulsions sont suffisamment nettes pour observer la naine blanche se déplacer sur son orbite autour de son compagnon. » Les signaux proviendraient ainsi d’une région proche de cet astre, voire de sa surface.

Le système présente également une seconde périodicité : environ 1,3 jour, correspondant vraisemblablement à sa période orbitale. Les impulsions radio ont même permis de détecter des éruptions et des structures magnétiques sur l’étoile compagne.

Publiés dans Nature Astronomy, ces travaux élargissent considérablement le champ des recherches sur les transitoires à longue période, et montrent surtout que ces phénomènes ne concernent pas uniquement les systèmes associant des naines blanches à de petites étoiles rouges. Les futurs radiotélescopes du réseau SKA pourraient désormais révéler d’autres couples stellaires de ce type encore dissimulés dans notre galaxie.

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