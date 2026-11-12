United Airlines bloque les agents IA lors de la réservation des billets d’avion

United Airlines ferme la porte aux agents d’intelligence artificielle capables de réserver des vols à la place des voyageurs. La compagnie américaine modifie ses règles afin d’interdire aux assistants tiers non autorisés d’effectuer des achats ou de gérer des réservations, aussi bien sur ses propres plateformes que par l’intermédiaire d’agences de voyage et d’agrégateurs.

United invoque des risques de sécurité et de confidentialité

La compagnie aérienne estime que confier des identifiants, des données personnelles ou des informations de paiement à un agent IA peut exposer les clients à des actions non souhaitées. United évoque notamment des achats involontaires, des modifications de compte ou encore l’utilisation de miles MileagePlus sans contrôle suffisant.

Le transporteur met également en avant des contraintes réglementaires : certaines étapes d’un voyage exigent encore une intervention humaine explicite. Lors de l’enregistrement, par exemple, le passager doit confirmer que ses bagages ne contiennent pas de substances interdites telles que des explosifs.

United n’interdit toutefois pas aux IA de rechercher des horaires ou d’afficher des tarifs. La restriction concerne principalement leur capacité à finaliser une transaction ou agir directement sur le compte du voyageur.

Une bataille s’engage autour du commerce piloté par l’IA

La décision de United n’est pas une surprise sachant que les agents IA capables d’agir sur le Web se multiplient sans toujours offrir les garanties de sécurité nécessaires. Le voyage constitue même un secteur particulièrement convoité : OpenAI vient notamment de racheter la start-up Odessia, spécialisée dans la planification automatisée de séjours.

United rejoint ainsi d’autres entreprises réticentes au commerce agentique. Amazon a par exemple bloqué l’agent Muse de Meta, invoquant lui aussi des questions de sécurité et de contrôle des accès.

Le directeur général de United, Scott Kirby, assume également une motivation commerciale : « Pour être honnête, je ne veux pas créer un intermédiaire supplémentaire. » Derrière les arguments de cybersécurité se joue donc aussi une bataille pour conserver la relation directe avec le client, à mesure que les assistants autonomes tentent de s’installer entre les consommateurs et les plateformes.