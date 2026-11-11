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OpenAI rachète Odessia et s’intéresse de près au secteur du voyage organisé par l’IA

2 min.
11 Nov. 2026 • 16:50
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OpenAI a acquis Odessia, une jeune pousse spécialisée dans l’organisation de voyages par intelligence artificielle. Son fondateur, Francis Davidson, rejoint dans le même temps l’entreprise afin de travailler sur « l’avenir du voyage ». Le montant de l’opération n’a pas été communiqué et OpenAI n’a, pour l’instant, annoncé aucun nouveau service spécifiquement dédié au tourisme.

Odessia ferme son service après son rachat par OpenAI

Créée il y a moins d’un an, Odessia avait développé un agent capable d’aider les utilisateurs à rechercher et réserver vols, hôtels, activités ou autres éléments d’un séjour. La start-up avait levé 6 millions de dollars auprès d’investisseurs menés par Sequoia Capital.

OpenAI Logo

Francis Davidson affirme que la plateforme avait permis à plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs précoces de planifier pour plus de 60 millions de dollars de voyages annualisés durant l’été. L’aventure d’Odessia comme service indépendant s’arrête toutefois ici : son agent de voyage a déjà été fermé dans la foulée de l’acquisition.

Le voyage, un terrain naturel pour les agents IA

Cette acquisition s’inscrit dans la montée en puissance des agents autonomes d’OpenAI, capables d’effectuer des actions sur le Web à la place de l’utilisateur. La société développe également des systèmes plus persistants, à l’image de ses agents Dots.

OpenAI souligne que le voyage fait déjà partie des usages courants de ChatGPT : 1,2 milliard de personnes utilisent chaque semaine son assistant pour des tâches quotidiennes allant de la préparation des repas à la gestion d’un budget, en passant par l’organisation d’un séjour.

Le profil de Davidson n’est sans doute pas anodin pour OpenAI : le dirigeant d’Odessia avait auparavant fondé Sonder, spécialiste de la location d’appartements haut de gamme devenu une licorne avant de connaître de lourdes difficultés financières. Son arrivée chez OpenAI laisse penser que le groupe veut aller au-delà de la simple recommandation de destinations, et potentiellement vers des assistants capables de planifier puis d’exécuter une réservation complète de bout en bout.

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