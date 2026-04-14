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OpenAI rachète Hiro, une startup spécialisée dans la planification financière assistée par IA

3 min.
14 Avr. 2026 • 10:28
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OpenAI continue d’étendre son terrain de jeu au-delà du chatbot généraliste. L’entreprise a confirmé le rachat de Hiro Finance, une jeune pousse spécialisée dans la planification financière assistée par intelligence artificielle. L’opération n’a pas été chiffrée publiquement, mais l’on sait que le service de Hiro va cesser de fonctionner dès le 20 avril : toutes les données hébergées sur les serveurs doivent être supprimées le 13 mai prochain tandis que les employés rejoindront OpenAI avec le fondateur de la startup, Ethan Bloch.

Une start-up pensée pour transformer les arbitrages financiers du quotidien

Fondée en 2023, Hiro s’était positionnée sur un créneau particulièrement sensible : aider les particuliers à prendre de meilleures décisions financières grâce à une IA capable de modéliser différents scénarios. Les utilisateurs pouvaient renseigner leur salaire, leurs dettes, leurs dépenses mensuelles ou leur épargne afin d’explorer des hypothèses concrètes. Hiro mettait particulièrement l’accent sur la fiabilité des calculs, un point qui n’est pas anodin sachant que les modèles génératifs ont longtemps été jugés peu fiables dès qu’il s’agit d’arithmétique ou de projection financière précise.

OpenAI Logo

Le profil d’Ethan Bloch renforce encore l’intérêt de l’opération. L’entrepreneur n’en est pas à son premier succès dans la finance numérique : ce dernier avait déjà fondé Digit, revendu à Oportun pour plus de 200 millions de dollars. Le rachat de Hiro suggère donc qu’OpenAI ne cherche pas seulement à intégrer une petite équipe prometteuse, mais bien aussi à s’allouer une expertise fintech déjà éprouvée.

Un signal de plus sur les ambitions d’OpenAI dans la finance

Ce rachat s’inscrit en outre dans une logique plus large. OpenAI pousse déjà ChatGPT comme outil utile aux équipes financières en entreprise, qu’il s’agisse d’analyse, de synthèse ou d’assistance à la décision. Avec Hiro, le groupe met la main sur une technologie et des talents davantage orientés vers les usages grand public, avec en toile de fond une possible convergence entre assistant conversationnel, simulation financière et conseil personnalisé.

Une acquisition à la fois modeste et stratégiquement importante

À court terme, rien n’indique encore qu’OpenAI lancera une application autonome dédiée à la gestion financière personnelle, mais le signal est fort. En absorbant Hiro, l’entreprise de Sam Altman cherche à se doter de briques spécialisées sur des domaines où la confiance, la précision et la capacité de projection comptent davantage que le niveau de langage naturel d’un chatbot. Dans la course à l’IA utile, la finance reste l’un des territoires les plus prometteurs, mais aussi l’un des plus exigeants.

Au fond, cette acquisition dit quelque chose de l’évolution actuelle du secteur : les grands laboratoires d’IA ne veulent plus seulement proposer des outils qui répondent à des questions, écrivent du texte ou génèrent des images, mais cherche aussi désormais à s’insérer dans des décisions de vie très concrètes, là où l’intelligence artificielle peut devenir un véritable outil du quotidien. Et quoi de plus concret que le portefeuille des utilisateurs ?

SOURCETechcrunch

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